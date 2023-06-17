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Європейські ігри-2023: розклад змагань

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Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

  • 16:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
  • 16:20. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
  • 17:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
  • 17:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
  • 17:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
  • 17:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
  • 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
  • 18:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
  • 18:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
  • 19:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
  • Пляжний гандбол

21 червня (середа)

  • Церемонія відкриття
  • Артистичне плавання
  • Легка атлетика
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжний гандбол
  • Веслування на байдарках та каное (спринт)
  • Велоспорт (BMX)
  • Падель

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

  • Артистичне плавання - розіграють 2 комплекти медалей
  • Стрибки у воду - 1
  • Легка атлетика
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжний гандбол - 2 
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4
  • Велоспорт (BMX) - 2
  • Карате - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з луку
  • Легка атлетика - 12
  • Баскетбол 3х3
  • Бокс
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Легка атлетика - 13
  • Баскетбол 3х3 - 2
  • Бокс 
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 4
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Легка атлетика - 12
  • Бокс
  • Маунтенбайк - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство 
  • Муай тай
  • Падель
  • Регбі-7
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука 
  • Легка атлетика 
  • Бадмінтон
  • Бокс
  • Брейкданс
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай
  • Регбі-7
  • Стрільба - 2
  • Настільний теніс - 1
  • Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука
  • Бадмінтон 
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Брейкданс - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай - 10
  • Регбі-7 - 2
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна
  • Настільний теніс - 2
  • Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліну - 1
  • Настільний теніс - 2 
  • Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • Стрільба з лука - 2
  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс 
  • Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Кікбоксинг
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс
  • Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

  • Бадмінтон - 2
  • Пляжний футбол - 2
  • Бокс - 7
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Дзюдо - 1
  • Кікбоксинг
  • Сучасне п'ятиборство - 4
  • Регбі-7 - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс - 2
  • Текбол - 2
  • Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)

  • Бадмінтон - 3
  • Бокс - 6
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 4
  • Кікбоксинг - 16
  • Стрільба - 7
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