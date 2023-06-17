Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

16:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія

16:20. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія

17:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина

17:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав

17:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр

17:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія

18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я

18:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав

18:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег

18:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман

19:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана

18:55. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій

Пляжний гандбол

21 червня (середа)

Церемонія відкриття

Артистичне плавання

Легка атлетика

Баскетбол 3х3

Пляжний гандбол

Веслування на байдарках та каное (спринт)

Велоспорт (BMX)

Падель

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

Артистичне плавання - розіграють 2 комплекти медалей

Стрибки у воду - 1

Легка атлетика

Баскетбол 3х3

Пляжний гандбол - 2

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4

Велоспорт (BMX) - 2

Карате - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з луку

Легка атлетика - 12

Баскетбол 3х3

Бокс

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

Настільний теніс

Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Легка атлетика - 13

Баскетбол 3х3 - 2

Бокс

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 4

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Легка атлетика - 12

Бокс

Маунтенбайк - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Падель

Регбі-7

Стрільба - 3

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука

Легка атлетика

Бадмінтон

Бокс

Брейкданс

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Регбі-7

Стрільба - 2

Настільний теніс - 1

Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Брейкданс - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай - 10

Регбі-7 - 2

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліну - 1

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

Стрільба з лука - 2

Бадмінтон

Пляжний футбол

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Кікбоксинг

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

Бадмінтон - 2

Пляжний футбол - 2

Бокс - 7

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Дзюдо - 1

Кікбоксинг

Сучасне п'ятиборство - 4

Регбі-7 - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс - 2

Текбол - 2

Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)