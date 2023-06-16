Футбол та баскетбол для дітей: спортивні секції за підтримки Favbet Foundation

Favbet Foundation продовжує розвивати дитячий спорт в межах проєкту "Сильніші разом". Цього року благодійний фонд започаткував одразу дві безкоштовні секції з футболу та баскетболу у Деснянському районному у місті Києві Центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

"Коли війна відбирає у дітей мир, спорт дарує їм надію. У спорті вони знаходять сили знову повірити у мрії та перетворити біль на перемогу. Проєкт "Сильніші разом" створений, щоб допомогти українським дітям знайти свій шлях до відновлення та гармонії. Разом ми забезпечуємо їм спортивні можливості, сприяємо розвитку навичок, формуємо командний дух та показуємо, що разом ми сильніші за будь-які обставини", — розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Вартість занять оплачується завдяки підтримці фонду Favbet Foundation. Тренування передусім призначені для дітей, які проживають у Києві, а їхні родини мають статус ВПО або один з батьків є військовослужбовцем.

"Спорт не лише формує здорове тіло, але й зміцнює дух, розвиває витривалість та відчуття справедливості. Ми раді, що малеча має можливість обирати для себе улюблений вид спорту й вчитися новому. Нехай ці діти збережуть свої серця чистими, відчують силу спорту, а футбольні і баскетбольні майданчики стануть місцем, де вони випромінюють непохитну віру в майбутнє", — коментує Кирил Бойко, начальник Управління у справах молоді та спорту Деснянської РДА.

Нагадаємо, що за підтримки Favbet Foundation також діють спортивні секції з бротьби та боксу у SpartaBox.

"Сильніші разом" входить у великий проєкт Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв". Ця ініціатива для розвитку дітей охоплює курс базової комп’ютерної освіти "IT Kids" у колаборації з Code Club Україна, а також проєкт "Сила в знаннях". Завдяки останньому понад 5500 дітей в Україні отримують яскраві бокси канцелярії для навчання та творчості.