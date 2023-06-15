Нганну: У мене немає сумнівів, що рано чи пізно у мене буде бій з Ф’юрі

Нганну розповів про можливий бій Ф'юрі - Джонс

Джерело - MMA Fighting.

Колишній чемпіон UFC, а нині боєць Professional Fighters League Френсіс Нганну очікує на бій з Тайсоном Ф’юрі в майбутньому.

Про це він розповів порталу MMA Fighting.

"Мене це не турбує. Існує різниця між тим, що говорить Дейна і чого хоче Тайсон. У мене немає сумнівів, що рано чи пізно у мене буде бій з Ф'юрі, але поки що нічого не вирішено.

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Потрібно зрозуміти, що Тайсон не збирається битися за правилами ММА. Він не збирається битися в клітці. У цьому немає сумнівів. Ф'юрі битиметься на рингу і крапка", - сказав Нганну.

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