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Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі

Матч завершився з рахунком 3:1
Вчора 22:59 310 0
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі Золотої Євроліги з волейболу жіноча збірна України перемогли чинних чемпіонок турніру – команду Франції.

Матч завершився з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11).

Золота Євроліга-2023. Жінки
Груповий етап. Група C
3 тур, 14 червня

Україна - Франція 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)

Україна здобула 3 перемоги на старті Євроліги і достроково вийшли до Фіналу чотирьох

18 червня Україна проведе другий матч з Францією.

Раніше чоловіча збірна перемогла Бельгію.

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