Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі Золотої Євроліги з волейболу жіноча збірна України перемогли чинних чемпіонок турніру – команду Франції.
Матч завершився з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11).
Золота Євроліга-2023. Жінки
Груповий етап. Група C
3 тур, 14 червня
Україна - Франція 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)
Україна здобула 3 перемоги на старті Євроліги і достроково вийшли до Фіналу чотирьох
18 червня Україна проведе другий матч з Францією.
Раніше чоловіча збірна перемогла Бельгію.
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