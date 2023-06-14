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Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям

Про ініціативу 27-річної Анни Кітцберг написали BBC й десятки інших світових та локальних медіа, а зотлілий паспорт забрали до Національного музею Шотландії
Сьогодні 16:14 2501 0
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям

Джерело - Чемпіон.

Ще на початку повномасштабної війни Анна Кітцберг на український маніфестації в Единбурзі в знак протесту проти дій країни 404 демонстративно підпалила свій закордонний російський паспорт. Про це написали десятки ведучих світових медіа. Незабаром Анна порізала ножицями і свій внутрішній російський паспорт. Вже понад рік дівчина активно допомагає українським біженцям у Шотландії. За цей час вона вивчила українську і слова нашого гімна. А незабаром приїде до України. Кореспондента Чемпіона поїхала до Едінбургу, щоб зустрітися з Кітцберг. 

Help Ukraine Scotland

"Коли почалась війна моєю головною емоцією була злість на росію. І я відчувала, що треба щось зробити", - розповідає Кітцберг. Анна навчалась і жила у містечку Данді. Дізнавшись, що у шотландській столиці Единбургу місцева громада проводить заходи на підтримку України, дівчина вирішила долучитися до мітингу. Саме там прийшла ідея спалити свій паспорт рф як символічний жест протесту проти дій  російської влади. Таким чином Анна хотіла привернути увагу місцевих до горя українців. Нещодавно зітлілий паспорт Кітцберг забрали до Національного музею Шотландії для майбутніх виставок.

На демонстраціях волонтерка познайомилася з майбутніми українськими друзями, з якими пізніше збудували проект Help Ukraine Scotland. Анна зізнається, що на початку цього проекту було дуже важко через величезний об’єм роботи. Найголовнішими складовими діяльності були політичне лобі й допомога українським біженцям. Команда волонтерів зробила безкоштовний гайд, який допоміг адаптуватися десяткам тисяч українських переселенців. Ще однією з ініціатив був запуск інформаційної телефонної лінії, яка працювала цілодобово. За словами дівчини, за день надходило близько 70 запитів. До цього проекту доєдналися як українськомовні, так і російськомовні волонтери. Серед їх числа були українці Костянтин Толмачов, який переклад гайд на українську та Ксенія Григор'єва, яка була адміном усіх чатів у Телеграмі та збирала гроші на аукціонах для ЗСУ. 

Анна додає, що тоді не було ніяких механізмів допомоги й інфраструктура, що існує зараз, була збудована з нуля. "Але найголовніше – це не те, що робила я, а те, що робили українці. Нам це було потрібно робити тільки тому, що українців в Шотландії було не дуже багато. Зараз вести волонтерську діяльність набагато легше, тому що приїхало багато людей з України, які допомагають як своїй країні, так і іншим переселенцям. Без цих людей ми б не змогли організувати щось настільки масштабне", - зазначає активістка.

Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції

Поїздка в Україну

Ще одна важлива справа, яку робить Анна з командою – спілкування з місцевою владою щодо проблем українських біженців. Через майже півтора року після початку війни Кітцберг все ще допомагає біженцям з України: "Я продовжую допомагати українцям, тому що маю певні "привілеї". У мене немає сім’ї в Україні, чи друзів, що воюють на фронті. Я не бачила як росіяни бомблять мою домівку, і мені не доводилося тікати від вибухів. У мене немає того травматичного досвіду, який мають сотні тисяч українців. Тому я маю використовувати ці привілеї й продовжувати допомагати".

За рік Анна вивчила українську мову й слова нашого гімну. Влітку планує їхати до України в якості волонтера допомагати у літньому таборі для дітей, батьки яких воюють на фронті. 

Владислава Розенко, Чемпіон

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