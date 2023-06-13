Олімпійська чемпіонка-2016 померла через ускладнення під час вагітності

Через місяць опубліковані результати судово-медичної експертизи

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 американська легкоатлетка Торі Боуї померла від ускладнень під час вагітності.

Про це повідомляє The Guardian.

Судово-медична експертиза показала, що Боуї померла під час передчасних пологів на 7-8 місяці вагітності. У травні спортсменку знайшли мертвою в її будинку у Флориді (США). Їй було 32 роки.

Відзначається, що близькі легкоатлетки могли не знати про її стан.

Відзначимо, що Торі вигравала Ігри в Ріо-де-Жанейро в естафеті 4х100 метрів. На тій же Олімпіаді вона виграла срібну (100 м) та бронзову (200 м) медалі. Крім цього, вона ставала дворазовою чемпіонкою, а також бронзовою призеркою світових першостей.