Україна виграла турнір з академічного паравеслування в Італії

Джерело - suspilne.media.
Паралімпійська збірна України посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі з академічного паравеслування в італійському Гавірате.
На турнірі українці завоювали 13 медалей: 5 золотих нагород та 8 срібних.
Усі нагороди збірної України у Гавірате:
Перший день фіналів
"золото": Анна Айсанова (PR2), Андрій Сивих (PR3), Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (PR2)
"срібло": Роман Полянський (PR1), Анна Шеремет (PR1), Дар'я Котик та Станіслав Самолюк (PR3)
Другий день фіналів
"золото": Анна Айсанова (PR2), Андрій Сивих (PR3)
"срібло": Роман Полянський (PR1), Анна Шеремет (PR1), Дар'я Котик та Станіслав Самолюк (PR3), Світлана Богуславська (PR2), Ярослав Коюда (PR2)
Завдяки результатам паравеслувальників, збірна України на міжнародному турнірі в Гавірате виборола перше місце.
Раніше міжнародна федерація веслувального спорту допустила росіян до змагань.