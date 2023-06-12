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Україна виграла турнір з академічного паравеслування в Італії

Українці вибороли 13 медалей.
Сьогодні 19:22 145 0
Україна виграла турнір з академічного паравеслування в Італії

Джерело - suspilne.media.

Паралімпійська збірна України посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі з академічного паравеслування в італійському Гавірате.

На турнірі українці завоювали 13 медалей: 5 золотих нагород та 8 срібних.

Усі нагороди збірної України у Гавірате:

Перший день фіналів

"золото": Анна Айсанова (PR2), Андрій Сивих (PR3), Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (PR2)

"срібло": Роман Полянський (PR1), Анна Шеремет (PR1), Дар'я Котик та Станіслав Самолюк (PR3)

Другий день фіналів

"золото": Анна Айсанова (PR2), Андрій Сивих (PR3)

"срібло": Роман Полянський (PR1), Анна Шеремет (PR1), Дар'я Котик та Станіслав Самолюк (PR3), Світлана Богуславська (PR2), Ярослав Коюда (PR2)

Завдяки результатам паравеслувальників, збірна України на міжнародному турнірі в Гавірате виборола перше місце.

Раніше міжнародна федерація веслувального спорту допустила росіян до змагань.

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