Вайт: Нуньєс – найвеличніша бійчиня усіх часів

Аманда Нуньєс із Бразилії (22–5) перемогла Ірен Алдану із Мексики (14–6) та захистила чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі після чого завершила кар'єру.

Цю подію прокоментував президент UFC Дана Вайт.

"Я не шокований, що вона пішла на пенсію. Я вже давно кажу, що вона заробила багато грошей, її життя відрізняється від того, яке було 10 років тому. Це те, чого хоче Аманда. Тому я радий за неї. Чи хотів би я, щоб вона залишилася? Абсолютно. З нею було неймовірно працювати. Вона хороша людина та великий чемпіон.