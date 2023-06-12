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Вайт: Нуньєс – найвеличніша бійчиня усіх часів

Сьогодні 13:16 252 0
Вайт: Нуньєс – найвеличніша бійчиня усіх часів
Фото: Getty Images
#UFC, #Нуньєс, #Дейна Вайт

Джерело - MMAJunkie.

Аманда Нуньєс із Бразилії (22–5) перемогла Ірен Алдану із Мексики (14–6) та захистила чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі після чого завершила кар'єру.

Цю подію прокоментував президент UFC Дана Вайт.

"Я не шокований, що вона пішла на пенсію. Я вже давно кажу, що вона заробила багато грошей, її життя відрізняється від того, яке було 10 років тому. Це те, чого хоче Аманда. Тому я радий за неї. Чи хотів би я, щоб вона залишилася? Абсолютно. З нею було неймовірно працювати. Вона хороша людина та великий чемпіон.

Очевидно, вона найвеличніша бійчиня усіх часів. Я б хотів, щоб вона була поряд. Але якщо Нуньєс хоче піти, то ми тільки маємо порадіти за неї", - сказав Вайт.

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