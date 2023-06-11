Терлюга виборола золото на етапі Прем’єр-Ліги в Японії

Збірна України здобула 3 медалі на етапі Прем’єр-ліги з карате у японській Фукуоці.

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга перемогла на етапі Прем’єр-ліги у японській Фукуоці.

У вирішальній сутичці за перше місце вона здолала місцеву спортсменку Шіорі Накамуру. Рахунок поєдинку 10-2 на користь Анжеліки.

Окрім неї медальний залік нашої команди доповнили дві бронзи – у ваговій категорії до 61 кілограма третє місце посіла Аніта Серьогіна, а у ваговій категорії до 84 кілограм третім став Валерій Чоботар.

Нагадаємо, що в Рабаті Терлюга здобула першу медаль Прем’єр-ліги в сезоні.