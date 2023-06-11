Білодід: Міжнародна федерація дзюдо живе у паралельній реальності

Дар'я Білодід прокоментувала рішення Міжнародної федерації дзюдо

Бронзова призерка Олімпійських Ігор у Токіо Дар'я Білодід відреагувала на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити росіян та білорусів до турнірів, через що українські спортсмени ризикують пропустити Олімпіаду-2024.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Я засуджую рішення Міжнародної федерації дзюдо. Я щиро не розумію його. У нас триває повномасштабна війна, протягом якої росіяни вбивають українців, зокрема наших спортсменів. Міжнародна федерація натомість допускає російських військовослужбовців виступати на змаганнях високого рівня. На мій погляд, це якась паралельна реальність. Сподіваюся, вони зрозуміють, що допускають грубу помилку. Читайте: Україна відкликала заявку з Гран-прі Душанбе через допуск росіян Думки про можливий пропуск Олімпіади, якщо там будуть росіяни і білоруси, засмучують і негативно впливають на мотивацію, тому що важко шукати в собі сили в таких умовах. Найближчим часом ми зрозуміємо, чи візьмуть вони участь в Олімпіаді. Україна разом зі спортсменами робить все для того, щоб представників росії й білорусі не було на Іграх. Сподіваюся, все вдасться", - сказала Білодід.

Раніше Білодід виборола бронзу на Гран-прі в Австрії.

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