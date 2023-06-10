Українець здобув золото та бронзу

Ілля Ковтун здобув дві медалі на етапі Кубка світового виклику в хорватському Осієку.

Українець здобув золото у вправах на брусах (15.133 бали). Другим став Ферхат Арікан з Туреччини, бронзова нагорода на рахунку бразильця Кайо Соузи.

Також Ковтун завоював бронзу у вправах на коні (14.500 балів). Переміг тут Гарік Хачякян з Вірменії, його співвітчизник Артур Давтян став другим.

Нагадаємо, Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи.

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