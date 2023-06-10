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Волочай: Договірні матчі - це основа кіберспорту на даний момент

Відомий кіберспортивний коментатор розповів про проблеми дисципліни
Сьогодні 22:55 111 0
Волочай: Договірні матчі - це основа кіберспорту на даний момент
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Головна проблема кіберспорту - це договірні матчі.

Про це розповів коментатор Віталій Волочай.

"Договірні матчі - це основа кіберспорту на даний момент. Давай візьмемо так: кіберспорт, в якому грають Monte і NAVI - це Англійська Прем’єр-ліга. Це турніри, які проводяться 1 раз на місяць, граються 5 днів, там грає еліта. Це елітний кіберспорт, це АПЛ. Все, що нижче – це треш.

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Щоб ти розумів, в Китаї, який є наймогутнішим зараз у кіберспорті, біля 20 тисяч команд зараз, з яких приблизно 50 або 70 – напівпрофесійні команди, які грають і займаються нормальним кіберспортом, всі інші – команди, створені працювати на результат. З’являються цілі турніри, яких не існує, які проводяться для того, щоб просто рухалася кіберспортивна лінія.

  Monte: Просимо вибачення у Міністерства молоді та спорту України

В Україні є ціле організоване угруповання, яке займається організацією "чорних" турнірів, яке зв’язується з гравцями, пропонуючи їм 10 тисяч доларів, щоб ті програли одну гру. Просто щоб ти погано зіграв гру. Потім скажеш, що в тебе мишка зламалася, температура була 39, світло пропадало, ще щось. Це – найбільша біда кіберспорту зараз.

 sdy: Міністерство молоді та спорту зробило дуже негарно

Головна проблема, що це почалося років 5 тому в Східній Азії, в Китаї, а потім пішло через Росію до України. В Росії немає жодного кіберспортсмена, який не заляпаний договірними матчами", - сказав Волочай.

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