Головне
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 06:53 4085 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 14:13 30819
Беленюк: Якщо росіяни приїдуть у Париж, то на Олімпіаді постійно будуть провокації та бійки
Сьогодні 13:40 131
Тайсон: Ломаченко не побив Хейні на достатньому рівні
Сьогодні 11:41 246
Манчестер Сіті - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:55 2215
Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 08:08 848
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:13 21233
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах
Сьогодні 06:11 1191
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:48 3379
Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою
Вчора 23:59 613
Прямі трансляції

Беленюк: Якщо росіяни приїдуть у Париж, то на Олімпіаді постійно будуть провокації та бійки

Народний депутат - про допуск росіян на ОІ-2024
Сьогодні 13:40 131 0
Беленюк: Якщо росіяни приїдуть у Париж, то на Олімпіаді постійно будуть провокації та бійки
#Жан Беленюк

Джерело - kamp-sport.com.

У росіян немає жодного морального права перебувати на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це заявив український борець, олімпійський чемпіон 2020 року та народний депутат, Жан Беленюк.

“У росіян немає жодного морального права перебувати на подібних змаганнях. Якщо їх буде допущено, це буде безліч конфліктів. Усі чудово розуміють, скільки спортсменів загинули на війні і яка їхня кількість втратила рідних і близьких. Важко буде все проконтролювати. Якщо українці дізнаються, що приїхали росіяни, вони точно дізнаються, де ті живуть. Історій може бути багато. Я вважаю, що МОК має ухвалити розумне рішення.

Як я розумію, Томас Бах має бажання допустити спортсменів під нейтральним прапором. Не знаю, які будуть критерії відбору. Сподіваюся, що справедливість візьме гору в цьому питанні.

Якщо росіяни приїдуть у Париж, це не буде святом спорту. Це будуть постійні провокації та бійки. Це точно не завершиться чим хорошим. Ця країна зробила багато бід для всіх українців, а їхні спортсмени боягузливо про це мовчали”, - сказав Беленюк.

Нагадаємо Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бойкот відбіркових турнірів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, на яких буде допущено російських та білоруських спортсменів.

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30819
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі 4107
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 4085 2
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros 3420
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21233
Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах 14373
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11044
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14944
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28473 3
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20996 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 264189
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30407