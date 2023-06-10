Беленюк: Якщо росіяни приїдуть у Париж, то на Олімпіаді постійно будуть провокації та бійки

У росіян немає жодного морального права перебувати на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це заявив український борець, олімпійський чемпіон 2020 року та народний депутат, Жан Беленюк.

“У росіян немає жодного морального права перебувати на подібних змаганнях. Якщо їх буде допущено, це буде безліч конфліктів. Усі чудово розуміють, скільки спортсменів загинули на війні і яка їхня кількість втратила рідних і близьких. Важко буде все проконтролювати. Якщо українці дізнаються, що приїхали росіяни, вони точно дізнаються, де ті живуть. Історій може бути багато. Я вважаю, що МОК має ухвалити розумне рішення.

Як я розумію, Томас Бах має бажання допустити спортсменів під нейтральним прапором. Не знаю, які будуть критерії відбору. Сподіваюся, що справедливість візьме гору в цьому питанні.

Якщо росіяни приїдуть у Париж, це не буде святом спорту. Це будуть постійні провокації та бійки. Це точно не завершиться чим хорошим. Ця країна зробила багато бід для всіх українців, а їхні спортсмени боягузливо про це мовчали”, - сказав Беленюк.