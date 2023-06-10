Баюл: Я вам чесно хочу сказати, нас, українців, допінгом не пічкали

РУСАДА тягнула час, потім РУСАДА дала якісь свої свідчення, що російська фігуристка Каміла Валієва не винна в прийомі допінгу.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Погодьтеся, одразу треба було відстороняти її [Валієву - прим.], бо так роблять в інших видах спорту. І коли вони США, Японія та Канада отримають свої медалі? Один Господь Бог знає. Вони ж постійно говорять про це у ЗМІ. Але вони ж теж не можуть сказати РУСАДА, що робити. РУСАДА тягнула час, потім РУСАДА дала якісь свої свідчення, що Валієва не винна в прийомі допінгу. Професіонали у своїй справі розуміють: яка склянка, який дідусь? Усіх фігуристів рф тримали в Новогорську перед Олімпіадою, на базі. Вони там жили. Найжахливіше, що мельдоній, триметазидин, на якому попалася Валієва, можна приймати тільки з 18 років. А їй було 15. Це просто жесть. І на це теж очі закривають у росії. росіяни системно дають допінг дітям? Ось візьміть Тутберідзе - це ж жах. Волосся дибки, це системою стає. Я вам чесно хочу сказати, нас, українців, цим не пічкали. Ніхто нам цього гівна не давав, кажу про себе", - сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.