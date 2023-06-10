Головне
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 06:53 4085 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 14:13 30813
Беленюк: Якщо росіяни приїдуть у Париж, то на Олімпіаді постійно будуть провокації та бійки
Сьогодні 13:40 130
Тайсон: Ломаченко не побив Хейні на достатньому рівні
Сьогодні 11:41 246
Манчестер Сіті - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:55 2215
Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 08:08 848
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:13 21233
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах
Сьогодні 06:11 1191
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:48 3379
Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою
Вчора 23:59 613
Прямі трансляції

Баюл: Я вам чесно хочу сказати, нас, українців, допінгом не пічкали

Сьогодні 12:09 183 0
Баюл: Я вам чесно хочу сказати, нас, українців, допінгом не пічкали
#Оксана Баюл

Джерело - Tribuna.com.

РУСАДА тягнула час, потім РУСАДА дала якісь свої свідчення, що російська фігуристка Каміла Валієва не винна в прийомі допінгу.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Погодьтеся, одразу треба було відстороняти її [Валієву - прим.], бо так роблять в інших видах спорту. І коли вони США, Японія та Канада отримають свої медалі? Один Господь Бог знає.

Вони ж постійно говорять про це у ЗМІ. Але вони ж теж не можуть сказати РУСАДА, що робити. РУСАДА тягнула час, потім РУСАДА дала якісь свої свідчення, що Валієва не винна в прийомі допінгу.

Професіонали у своїй справі розуміють: яка склянка, який дідусь? Усіх фігуристів рф тримали в Новогорську перед Олімпіадою, на базі. Вони там жили. Найжахливіше, що мельдоній, триметазидин, на якому попалася Валієва, можна приймати тільки з 18 років. А їй було 15. Це просто жесть. І на це теж очі закривають у росії.

росіяни системно дають допінг дітям? Ось візьміть Тутберідзе - це ж жах. Волосся дибки, це системою стає. Я вам чесно хочу сказати, нас, українців, цим не пічкали. Ніхто нам цього гівна не давав, кажу про себе", - сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.

Коментарі ()
Популярне зараз
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros 3420
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі 4106
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30813
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 4085 2
Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах 14372
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21233
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2137
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5362
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20013
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13700
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44917
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 300735 6