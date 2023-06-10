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Баюл: МОК і Міжнародний союз ковзанярів роблять вигляд, що санкцій не існує

Сьогодні 10:39 165 0
Баюл: МОК і Міжнародний союз ковзанярів роблять вигляд, що санкцій не існує
#Оксана Баюл

Джерело - Tribuna.com.

НОК Америки досі не може зрозуміти, що таке нейтральний спортсмен.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Той самий російський Перший канал, по якому показують неймовірну кількість змагань, виступів із фігурного катання, перебуває під санкціями США, Канади, Європи. Чому ніхто не скаже МОК, що якщо люди виступають там, вони не мають права виступати на Олімпійських іграх? Виходить, що вони працюють із людьми, медіа, які перебувають під міжнародними санкціями. МОК робить вигляд, що санкцій не існує.

Я перебуваю між небом і землею і не розумію, чому ніхто не помічає цих санкцій. І продовжують роботу зі спортсменами і тренерами, які перебувають під санкціями. Усі роблять вигляд, ніби ніхто нічого не помічає. У МОК і в Міжнародному союзі ковзанярів (International Skating Union, ISU).

Почнімо з того, що НОК Америки досі не може зрозуміти, що таке нейтральний спортсмен. Коли вводиш в гуглі "фігурне катання", ніколи не пишуть "нейтральні спортсмени". Пишуть, що спортсмени з Росії. Тому для мене псевдонейтральний спортсмен – це людина, яка буде працювати і буде виступати за росію після Олімпійських ігор або інших змагань. Вона повертається у Росію і тренується.

Якщо говорити про фігурне катання, воно бере гроші для функціонування з фондів Путіна. І ось так там все: вся школа, всі тренери", – сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.

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