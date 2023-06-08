Волочай: NAVI - великі зірки в Бразилії

Українська команда NAVI є надзвичайно популярною у Бразилії.

Про це розповів український коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

"У NAVI в Бразилії підписників більше, ніж в Україні. Причому набагато більше. І S1mple там люблять набагато більше, ніж в Україні. S1mple - та людина, яка приземляється в Ріо-де-Жанейро, постить про це сторіс, а йому пише Неймар: "Давай у гості" цілком серйозно. Це не S1mple пише Неймару. Це реальна історія.

S1mple приземлився, постить сторіс, йому Неймар пише: "Ти що, в Ріо?", той: "Так", Неймар: "Приїжджай в гості". Не навпаки це відбувається, щоб ви розуміли. Каземіро пише S1mple. Він велика зірка, NAVI - великі зірки в Бразилії. Я був у Бразилії на турнірі, де грали NAVI - це торба. Вони до автобуса свого не можуть дійти, їхній автобус не може зі стадіону виїхати. Їх розривають на шматки.

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Тому NAVI - це щось мегаукраїнське, але мегаміжнародне, мегаінтернаціональне. А Monte - це ось своє, маленьке поки що, хочеться, щоб було велике. Маленьке, своє, рідне, за яке хочеться вболівати просто до останнього крику горла", - сказав Волочай.