Міжнародна федерація веслувального спорту допустила росіян до міжнародних змагань

Росіяни і білоруси зможуть виступити на майбутньому ЧС-2023

Джерело - World Rowing.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації веслувального спорту ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Про це повідомляє World Rowing.

Росіяни і білоруси зможуть виступити на майбутньому ЧС-2023 в обмеженій кількості видів.

Рішення про допуск спортсменів буде визначатися за низкою критеріїв, включаючи перевірку даних, щоб переконатися, що вони не пов’язані з війною в Україні та не підтримують її публічно в будь-якій формі.

Також вони пройдуть посилений процес антидопінгового контролю.

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