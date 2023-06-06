V1lat: На жаль, Федерація кіберспорту України - це фікція

Віталій Волочай розповів про роботу Федерації кіберспорту України

Джерело - Чемпіон.

Федерація кіберспорту України робить вигляд, що існує, і створює час від часу видимість дуже активної діяльності

Про це розповів коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

"Цими днями провів трохи часу, пробуючи розібратися, як працює система дозволів на виїзд з України від Мінспорту. Розібрався. Так от. Федерації спортивні, або спортивні клуби подають у Міністерства заявку на виїзд спортсменів, персоналу або журналістів чи працівників клубу. В залежності від строків проведення змагань і їх важливості Міністерство виписує дозволи.

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Зазвичай ці дозволи строком на конкретну подію, тобто на чемпіонат Європи, чи на серію змагань. Місяць чи два, залежить від розкладу змагань. Якщо спортсмен чи інший член команди залишається за кордоном на довший строк, з якоїсь причини. Наприклад, це було у наших велосипедистів та у деяких інших спортсменів, тому що вони знайшли базу для підготовки в Литві, і запартнерилися з місцевою федерацією, тому треба залишитися на довше.

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Федерація конкретного виду спорту, має подавати нову заявку в Міністерство спорту та молоді. Міністерство відправляє запит в Держприкордонслужбу і проблема закрита. Але для цього Федерація має бути нормальною федерацією, яка функціонує, робить якусь роботу, слідкує за своїми спортсменами, і працює. На жаль, Федерація кіберспорту України - це фікція. Вона робить вигляд, що існує, і створює час від часу видимість дуже активної діяльності.

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Але по факту єдина їх функція і єдине завдання зараз – це забезпечувати виїзд наших топових спортсменів за кордон. І вони це завдання провалили в нуліну. Тому не треба звинувачувати Monte чи інших. Вони не мали повертатися, щоб тримати нові дозволи. В інших видах спорту це вирішують Федерації, і вирішують без проблем", - написав V1lat.

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