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Дуброва: Міжнародній федерації дзюдо не вистачає здорового глузду

Сьогодні 18:38 176 0
Дуброва: Міжнародній федерації дзюдо не вистачає здорового глузду

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва хотів би, щоб росіяни та білоруси не виступали на міжнародних змаганнях.

Про це він розповів порталу Xsport.

"Здорового глузду нашій Міжнародній федерації дзюдо не вистачає. Усі їхні рішення за межами нормальності. Ми маємо якесь криве дзеркало. Мені навіть інколи здається, що вони війну в нас бачать так, що це не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію. Якщо почитати їх меседжі, послухати заяви IJF – це просто жах. Мені соромно за те, що федерація мого виду спорту веде таку політику.

На жаль, нещодавно у Києві від обстрілів РФ загинула юна дзюдоїстка Вікторія Івашко. Вона теж мріяла здобувати перемоги, завойовувати титули, проте, на жаль, IJF більше чомусь опікується російськими та білоруськими спортсменами, ніж тим, що в Україні гинуть діти. Ми відправляли в Міжнародну федерацію багато доказів: що російські спортсмени є військовослужбовцями, що вони пропагують війну, що є докази цьому у соціальних мережах.

Проте вони це не побачили. Ви ж бачили, що на чемпіонаті світу команда РФ була допущена в повному складі. Після чемпіонату світу ми в IJF написали листа, повністю обґрунтували недоречність допуску рф та білорусі до світової першості, проте нещодавно прийшла відповідь, в якій вони посилаються на якісь свої норми статуту, а також як мантру повторюють те, що вони найняли незалежну компанію, яка дуже кваліфікована.

Проте вони не можуть надати нам її назву. Також вони не можуть показати нам звіт на 280 сторінок, який нібито є, адже це закрита інформація. Навіть спираються на певні закони Європарламенту про невідкриття даних. Як на мене, намагаються робити з нас дурнів", – сказав Дуброва.

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