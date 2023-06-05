На Іграх нескорених-2023 Україну представить рекордна кількість спортсменів

Джерело - Суспільне.
Збірна України назвала склад спортсменів, що виступлять на Іграх нескорених-2023.
Про це повідомляє Суспільне.
Україну представлять 25 спортсменів. Це рекордна кількість українців на Іграх.
Цьогоріч у змаганнях братиме участь Юлія "Тайра" Паєвська, яка минулого року перебувала в російському полоні. Організатори змагань виділили їй додаткове місце в заявці збірної України.
Ігри нескорених триватимуть з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі.
Минулого року Україна здобула на змаганнях 16 медалей.
Нагадаємо, Фонд Повернись живим підтримає збірну України на Іграх Нескорених.
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