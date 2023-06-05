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На Іграх нескорених-2023 Україну представить рекордна кількість спортсменів

Україну представлять 25 спортсменів
Сьогодні 18:01 122 0
На Іграх нескорених-2023 Україну представить рекордна кількість спортсменів

Джерело - Суспільне.

Збірна України назвала склад спортсменів, що виступлять на Іграх нескорених-2023.

Про це повідомляє Суспільне.

Україну представлять 25 спортсменів. Це рекордна кількість українців на Іграх.

Цьогоріч у змаганнях братиме участь Юлія "Тайра" Паєвська, яка минулого року перебувала в російському полоні. Організатори змагань виділили їй додаткове місце в заявці збірної України.

Ігри нескорених триватимуть з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі.

Минулого року Україна здобула на змаганнях 16 медалей.

Нагадаємо, Фонд Повернись живим підтримає збірну України на Іграх Нескорених.

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