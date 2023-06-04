Магучіх здобула перемогу на турнірі у Нідерландах

Геращенко здобула срібну медаль

Джерело - Чемпіон.

На турнірі Continental Gold Tour на FBK Games у секторі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту медаль.

Магучіх перемогла з результатом 200 см, цю висоту вона взяла з першої спроби. Ярослава виграла третій турнір з трьох у цьому сезоні.

Ірина Геращенко з особистим рекордом сезону, 193 см, стала другою. Юлія Левченко також встановила найкращий особистий рекорд у цьому сезоні - 190 см та стала четвертою на цьому турнірі, поступившись третьому місцю за кількістю спроб.

FBK Games

Стрибки у висоту, жінки

4 червня

1. Ярослава Магучіх (Україна) 200 см

2. Ірина Геращенко (Україна) 193 см

3. Йоганна Гьорінг (Німеччина) 190 см

4. Юлія Левченко (Україна) 190 см