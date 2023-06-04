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Збірна України виграла Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання

Українки отримали 216,6701 бала
Сьогодні 22:25 194 0
Збірна України виграла Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула золото у Суперфіналі Кубка світу, який пройшов в іспанському місті Ов’єдо.

Чемпіонками в акробатичній групі стали Марина і Влада Алексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко.

Українки отримали 216,6701 бала.

Українська команда здобула 4 нагороди на цьому турнірі - золото, 2 срібла і бронзу.

Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання
Ов’єдо (Іспанія)
Акробатична група
4 червня

1. Україна 216,6701

2. Канада 197,1600

3. Ізраїль 191,6033

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