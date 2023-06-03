NAVI звільнили аналітика, який з'явився на російськомовній трансляції

Плотнікова звільнили тиждень тому

Джерело - Players.

Український кіберспортивний клуб NAVI звільнив свого аналітика Всеволода "Pradiggg" Плотнікова.

Про це повідомляє Players.

Причиною звільнення стало те, що Плотніков погодився взяти участь у російськомовній трансляції IEM Dallas 2023 з CS:GO, яку проводить російська студія Paragon, яку спонсорує один із букмекерів рф

Head of Esports NAVI Аміран "ami" Рехвіашвілі заявив, що Плотнікова звільнили тиждень тому, відразу після того як стало відомо, що він піде на цю трансляцію.

Нагадаємо, NAVI пропускають турнір у США через проблеми з візами.

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