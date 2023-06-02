Збірна України здобула дві золоті медалі на турнірі у Киргизстані

Аліна Грушина та Ілона Прокопевнюк – чемпіонки рейтингового турніру в Бішкек

Українки Грушина-Акобія та Прокопевнюк стали чемпіонками рейтингового турніру в Киргизстані.

Про це повідомляє пресслужба асоціації спортивної боротьби України.

Аліна Грушина-Акобія стала переможницею змагань у ваговій категорії до 57 кг. Ілона Прокопевнюк виграла "золото" у ваговій категорії до 62 кг.

Турнір у Бішкеку завершиться 4 червня. Жіночу збірну України на змаганнях представляють 12 спортсменок.

Раніше Беленюк здобув перемогу у Кубку України з греко-римської боротьби.