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Збірна України здобула дві золоті медалі на турнірі у Киргизстані

Аліна Грушина та Ілона Прокопевнюк – чемпіонки рейтингового турніру в Бішкек
Сьогодні 22:39 165 0
Збірна України здобула дві золоті медалі на турнірі у Киргизстані

Джерело - ukrwrestling.com.ua.

Українки Грушина-Акобія та Прокопевнюк стали чемпіонками рейтингового турніру в Киргизстані.

Про це повідомляє пресслужба асоціації спортивної боротьби України.

Аліна Грушина-Акобія стала переможницею змагань у ваговій категорії до 57 кг. Ілона Прокопевнюк виграла "золото" у ваговій категорії до 62 кг.

Турнір у Бішкеку завершиться 4 червня. Жіночу збірну України на змаганнях представляють 12 спортсменок.

Раніше Беленюк здобув перемогу у Кубку України з греко-римської боротьби.

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