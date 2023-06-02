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Збірна України здобула бронзу у Суперфіналі Кубка світу

Це перша медаль українок у цьому виді програми у 2023 році
Сьогодні 20:39 212 0
Збірна України здобула бронзу у Суперфіналі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виграла бронзу у Суперфіналі Кубка світу, що проходить в іспанському Ов’єдо.

Українки посіли третє місце у технічній програмі з результатом 264,6566 бала. "Золото" виграли представниці Китаю (296,3834), "срібло" – Іспанії (278,2350).

Збірну України представляли Влада і Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Артистичне плавання -  Суперфінал Кубкуасвіту
 Група, технічна програма
02 червня
1. Китай – 296,3834 бали
2. Іспанія – 278,2350
3. Україна – 264,6566

Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання в Ов’єдо завершиться 4 червня.

Раніше сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

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