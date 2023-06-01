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Феттелю запропонували роль менеджера у Формулі-1

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі особисто запросив Феттеля
Сьогодні 19:39 279 0
Феттелю запропонували роль менеджера у Формулі-1
Фото: Getty Images
#Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - it.motorsport.

Колишній гонщик Себастьян Феттель може повернутися до Формули-1 як менеджер.

Про це повідомляє It.motorsport.

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі особисто запросив Феттеля в паддок та запропонував німцеві посаду менеджера з екології.

Якщо Себастьян прийме пропозицію, то відповідатиме за всі екологічні проєкти серії.

Формула-1 повністю перейде на біопаливо з 2026 року, а до 2030-го має стати CO 2-нейтральною.

Нагадаємо, Феррарі можуть запросити Гамільтона в наступному сезоні.

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