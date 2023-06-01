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П’ять українців виступлять на етапі Діамантової ліги в Італії

Етап в Італії відбудеться 2 червня
Сьогодні 12:56 251 0
П’ять українців виступлять на етапі Діамантової ліги в Італії
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Третій етап Діамантової ліги відбудеться в італійських Римі та Флоренції у суботу, 2 червня.

В Італії збірна України буде представлена п'ятьма спортсменами в чотирьох дисциплінах: стрибках у довжину, потрійному стрибку, бігу на 400 метрів з бар'єами та бігу на 300 метрів з перешкодами.

Українці на Діамантовій лізі в Римі та Флоренції: хто й коли стартує (п'ятниця, 2 червня):

  • 21:04. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (400 метрів з бар'єрами)
  • 21:20. Андрій Проценко (стрибки у висоту)
  • 21:25. Наталія Стребкова (3000 метрів з перешкодами)
  • 21:42. Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину)

Раніше Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті.

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