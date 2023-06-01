П’ять українців виступлять на етапі Діамантової ліги в Італії

Джерело - Чемпіон.
Третій етап Діамантової ліги відбудеться в італійських Римі та Флоренції у суботу, 2 червня.
В Італії збірна України буде представлена п'ятьма спортсменами в чотирьох дисциплінах: стрибках у довжину, потрійному стрибку, бігу на 400 метрів з бар'єами та бігу на 300 метрів з перешкодами.
Українці на Діамантовій лізі в Римі та Флоренції: хто й коли стартує (п'ятниця, 2 червня):
- 21:04. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (400 метрів з бар'єрами)
- 21:20. Андрій Проценко (стрибки у висоту)
- 21:25. Наталія Стребкова (3000 метрів з перешкодами)
- 21:42. Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину)
Раніше Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті.