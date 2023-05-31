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Мак-Грегор: Сподіваюся провести ще 100 боїв

Конор Мак-Грегор прокоментував свої бої
Сьогодні 15:44 288 0
Мак-Грегор: Сподіваюся провести ще 100 боїв
Фото - gettyimages
#Конор Мак-Грегор

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор (22-6) хоче проводити більшу кількість поєдинків на рік.

Про це розповів сам боєць.

"Якщо я зможу досягти потрібного мені рівня, то 3-4 поєдинки на рік - це ідеально. Один бій на рік - це божевілля. Останніми роками в мене був один бій на рік, потім рік перерви… Очевидно, через травму ноги я багато пропустив. Що є, то є.

На що я сподіваюся в цьому світі? Я сподіваюся провести ще 100 боїв. Сподіваюся відновити стабільність, сподіваюся на успіх. Останнім часом у мене в житті постійно щось відбувається. Я просто сподіваюся відновити стабільність, і, сподіваюся, що зараз, коли я повернуся, все буде саме так", - сказав Мак-Грегор.

Раніше Мак-Грегор анонсував повернення в октагон.

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