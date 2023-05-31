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Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи

Українець претендує на звання найкращого гімнаста року в Європі
Сьогодні 13:11 229 0
Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи
Фото - gettyimages
#Ілля Ковтун

Джерело - europeangymnastics.com.

Європейська федерація гімнастики оголосила список претендентів на звання найкращих гімнастів року в Європі.

Список номінантів оприлюднений на сайті European Gymnastics.

Серед кандидатів на найкращого гімнаста – українець Ілля Ковтун. У 2022 році українець виграв "срібло" на Євро-2022 на паралельних брусах, а також став переможцем Кубка світу на брусах (виграв усі чотири етапи).

Його конкурентами у голосування будуть - Адем Асіл (Туреччина), Ріс Маккленаган (Ірландія) – обидва спортивна гімнастика, Даніель Балі (Угорщина) – спортивна аеробіка, Тофіг Алієв (Азербайджан).

Проголосувати можна тут.

Раніше Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики.

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