Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи

Джерело - europeangymnastics.com.
Європейська федерація гімнастики оголосила список претендентів на звання найкращих гімнастів року в Європі.
Список номінантів оприлюднений на сайті European Gymnastics.
Серед кандидатів на найкращого гімнаста – українець Ілля Ковтун. У 2022 році українець виграв "срібло" на Євро-2022 на паралельних брусах, а також став переможцем Кубка світу на брусах (виграв усі чотири етапи).
Його конкурентами у голосування будуть - Адем Асіл (Туреччина), Ріс Маккленаган (Ірландія) – обидва спортивна гімнастика, Даніель Балі (Угорщина) – спортивна аеробіка, Тофіг Алієв (Азербайджан).
Проголосувати можна тут.
Раніше Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики.