Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи

Українець претендує на звання найкращого гімнаста року в Європі

Європейська федерація гімнастики оголосила список претендентів на звання найкращих гімнастів року в Європі.

Список номінантів оприлюднений на сайті European Gymnastics.

Серед кандидатів на найкращого гімнаста – українець Ілля Ковтун. У 2022 році українець виграв "срібло" на Євро-2022 на паралельних брусах, а також став переможцем Кубка світу на брусах (виграв усі чотири етапи).

Його конкурентами у голосування будуть - Адем Асіл (Туреччина), Ріс Маккленаган (Ірландія) – обидва спортивна гімнастика, Даніель Балі (Угорщина) – спортивна аеробіка, Тофіг Алієв (Азербайджан).

Проголосувати можна тут.

Раніше Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики.