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Україна відкликала заявку з Гран-прі Душанбе через допуск росіян

Вчора 23:55 335 0
Україна відкликала заявку з Гран-прі Душанбе через допуск росіян

Збірна України з дзюдо пропустить Гран-прі Душанбе через допуск російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

"Українська збірна за декілька днів до його початку вимушена була відкликати свою заявку. Це пов’язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі у турнірі представників Росії та Білорусі у якості "Індивідуальних нейтральних атлетів". Наразі в заявці на турнір присутні 11 представників країн-агресорів – двоє білоруських і дев’ять російських дзюдоїстів", - йдеться у повідомленні.

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