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Бех-Романчук: Сумувала за можливістю захищати кольори своєї країни

Українка прокоментувала срібну нагороду на етапі Діамантової ліги-2023 у Рабаті
Сьогодні 20:52 329 0
Бех-Романчук: Сумувала за можливістю захищати кольори своєї країни
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук задоволена своїм виступом у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги-2023 у Рабаті (Марокко).

Про це розповіла українка після змагань.

"Стрибки були чудові, можна було прибавляти і показувати ще кращий результат, аніж вийшов заліковий. Але змаганнями дуже задоволена, отримала окрему задоволення від них, бо насправді через відсутність зимового сезону дуже сумувала за атмосферою, за відчуттями, адреналіном, за можливістю змагатися, проявляти себе та захищати кольори своєї країни. Радувати і тішити фанатів.

  Бех-Романчук: Це дуже гарний результат, як для першого старту

Намагалася взяти від змагань по максимуму, дуже хотілося порадувати людей, які мене оточують, які вболівають і підтримують. І я думаю це вдалося, але завжди можна ліпше", - сказала Бех-Романчук.

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