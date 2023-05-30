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Бех-Романчук: Це дуже гарний результат, як для першого старту

Марина Бех-Романчук прокоментувала свій виступ у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги-2023
Сьогодні 11:30 391 0
Бех-Романчук: Це дуже гарний результат, як для першого старту
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук задоволена своїм виступом у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги-2023 у Рабаті (Марокко).

Про це розповіла сам українська легкоатлетка.

“Загалом скажу, що змаганнями я задоволена. Я дуже сильно скучила за цією атмосферою, взагалі за цим змагальним адреналіном. Це по-перше. По-друге, стосовно результату, не можу сказати, що ним незадоволена. Це дуже хороший результат, як для першого старту.

Але після останнього стрибка я показувала тренеру, що це зовсім не те, що можна було робити. Зовсім не такий стрибок, який хотілося, можна було стрибнути далі. Але ми добре розуміємо, що це перший старт і потрібно ще трішечки налагодити ці “нотки”, бо ще трохи кудись вислизає від мене.

На те, що перші стрибки були вдалі, я особливо уваги не звертала. Зробила спробу, дякувати богу, рухаємось далі. Тому я була досить спокійна в секторі, впевнена. У моїй голові не закрадалося думок щодо заступів чи ще чогось. Просто стрибала і все.

На заключну спробу налаштовувалась, хотіла перетнути рубіж в 14.80 м, і навіть 14.90 м. Тобто дуже хотілося такий результат, адже я на нього розраховувала. Я знала, що можу прибавити і готова, бо відчувала це. І в принципі, я стрибнула 14.65 м з 16 сантиметрами до планки, тобто свої 14.80 м стрибнула. Просто через те, що десь під планку підлаштовувалася і перестраховувалася, вийшов такий великий недоступ”, - розповіла Бех-Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті.

Раніше Магучіх виграла етап Діамантової ліги.

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