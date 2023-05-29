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Українські борці виграли 17 медалей на турнірі у Румунії

17 медалей везуть додому з Румунії українські борці вільного стилю!
Сьогодні 15:45 247 0
Українські борці виграли 17 медалей на турнірі у Румунії

Джерело - Чемпіон.

Українські борці вільного стилю вибороли 17 медаль на молодіжному турнірі Dumitru Pîrvulescu & Vasile Iorga у Румунії.

Золото для України виграли Владислав Яцковський (вагова категорія до 57 кг), Вадим Цуркан (до 74 кг), Олександр Мамрош (до 79 кг), Ярослав Лісняк (до 92 кг), Іван Примаченко (до 97 кг), Володимир Кочанов (125 кг), Вікторія Слободенюк (до 50 кг), Аліна Філіпович (до 55 кг), Ірина Заблоцька (до 72 кг) та Марія Зенкіна (до 76 кг).

Срібло в активі Микити Зубаля (до 65 кг), Олега Кузьменка-Тайсона (до 92 кг), Дмитра Гаміловського (до 125 кг), Сніжани Онуфрієвої (до 50 кг), Марії Єфремовлї (до 53 кг) і Юлії Пахнюк (до 59 кг).

Бронзу завоював Микола Ташогло (до 61 кг).

Раніше Беленюк здобув перемогу у Кубку України з греко-римської боротьби.

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