Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 травня, пілот Ред Булла Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Монако.
Топ-3 замкнули Фернандо Алонсо та Естебан Окон.
Найгірше в дощ впоралися пілоти Феррарі, які могли вдвох бути в топ-5, однак у підсумку фінішували поза п'ятіркою.
Зазначимо невдалий уїк-енд Серхіо Переса, який після гонки програє Ферстаппену 39 очок у загальному заліку.
Гран-прі Монако
28 травня
Загальний залік:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 144 бали
- 2. Серхіо Перес (Ред Булл) 105
- 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 93
- 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 69
- 5. Джордж Расселл (Мерседес) 50