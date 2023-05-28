Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, пілот Ред Булла Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Монако.

Топ-3 замкнули Фернандо Алонсо та Естебан Окон.

Найгірше в дощ впоралися пілоти Феррарі, які могли вдвох бути в топ-5, однак у підсумку фінішували поза п'ятіркою.

Зазначимо невдалий уїк-енд Серхіо Переса, який після гонки програє Ферстаппену 39 очок у загальному заліку.

Гран-прі Монако

28 травня

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