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Ферстаппен виграв Гран-прі Монако

Сьогодні 18:24 229 0
Ферстаппен виграв Гран-прі Монако
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, пілот Ред Булла Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Монако. 

Топ-3 замкнули Фернандо Алонсо та Естебан Окон.

Найгірше в дощ впоралися пілоти Феррарі, які могли вдвох бути в топ-5, однак у підсумку фінішували поза п'ятіркою.

Зазначимо невдалий уїк-енд Серхіо Переса, який після гонки програє Ферстаппену 39 очок у загальному заліку.

Гран-прі Монако
28 травня

Загальний залік:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 144 бали
  • 2. Серхіо Перес (Ред Булл) 105
  • 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 93
  • 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 69
  • 5. Джордж Расселл (Мерседес) 50
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