Україна вперше за 9 років здобула золото чемпіонату Європи з академічного веслування

Збірна України з академічного веслування здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з академічного веслування виграла нагороду на чемпіонаті Європи-2023 у стартовий день фіналів.

Українкам вдалося тріумфувати у дисципліні жіноча четвірка парна. Це перше золото загалом для України на такому рівні за дев'ять років.

На турнірі Україна виступала у складі: Дарина Верхогляд, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко. У порівнянні з Євро-2022 відбулася одна зміна, за команду виступає Коженкова.

Відзначимо, що для України – це шосте золото в історії на Євро саме у жіночій четвірці парній. До того Україна вигравала цю дисципліну незмінно з 2007 до 2012 року. Саме жіноча четвірка парна є найтитулованішою дисципліною для України в академічному веслуванні.

Раніше Лузан перемогла на дистанції 200 метрів. Також золото завоювала українська байдарка-четвірка.

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