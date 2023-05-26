Збірна України назвала склад на матчі Золотої Євроліги

Названо склад жіночої волейбольної збірної України на матчі Золотої Євроліги

Головний тренер жіночої збірної України Іван Петков визначився із заявкою на матчі групового раунду Золотої Євроліги 2023.

Склад жіночої збірної України з волейболу:

Зв’язуючі: Дар'я Шаргородська (СК Прометей), Вікторія Олійник (Бекешчаба Угорщина);

Ліберо: Кристина Нємцева (СК Прометей), Аліка Луценко (Аланта);

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (СК Прометей), Анастасія Маєвська (СК Прометей), Уляна Котар (СК Прометей), Ксенія Пугач (ЛП Вієсті Фінляндія);

Догравальниці: Олександра Міленко (СК Прометей), Євгенія Хобер (СК Прометей), Маргарита Гейко (Збірна України U-17), Юлія Димар (Стелла, Франція);

Діагональні: Вікторія Даньчак (СК Прометей), Анастасія Крайдуба (Ополе, Польща).

Груповий етап турніру пройде з 27 травня по 15 червня. Українські волейболістки зіграють у групі С проти команд Франції та Угорщини. До фінальної частини Золотої Євроліги вийде одна збірна з кожної групи.

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