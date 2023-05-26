Головне
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
Сьогодні 11:36 1015
Магучіх відреагувала на ракетний удар росії по Дніпру
Сьогодні 13:51 443
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:49 113925
Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону
Сьогодні 10:33 1370
Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1
Сьогодні 10:17 1278
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 07:06 69826
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі
Сьогодні 06:30 4238
Збірна Латвії сенсаційно переграла Швецію: результати чвертьфіналів ЧС-2023
Вчора 22:50 3498
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Вчора 22:42 39585
Скрипник - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Вчора 22:39 312
Прямі трансляції

Збірна України назвала склад на матчі Золотої Євроліги

Названо склад жіночої волейбольної збірної України на матчі Золотої Євроліги
Сьогодні 17:57 194 0
Збірна України назвала склад на матчі Золотої Євроліги

Джерело - volleyball.uа.

Головний тренер жіночої збірної України Іван Петков визначився із заявкою на матчі групового раунду Золотої Євроліги 2023.

Склад жіночої збірної України з волейболу:

Зв’язуючі: Дар'я Шаргородська (СК Прометей), Вікторія Олійник (Бекешчаба Угорщина);

Ліберо: Кристина Нємцева (СК Прометей), Аліка Луценко (Аланта);

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (СК Прометей), Анастасія Маєвська (СК Прометей), Уляна Котар (СК Прометей), Ксенія Пугач (ЛП Вієсті Фінляндія);

Догравальниці: Олександра Міленко (СК Прометей), Євгенія Хобер (СК Прометей), Маргарита Гейко (Збірна України U-17), Юлія Димар (Стелла, Франція);

Діагональні: Вікторія Даньчак (СК Прометей), Анастасія Крайдуба (Ополе, Польща).

Груповий етап турніру пройде з 27 травня по 15 червня. Українські волейболістки зіграють у групі С проти команд Франції та Угорщини. До фінальної частини Золотої Євроліги вийде одна збірна з кожної групи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 69826
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 113925
Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка 5415
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі "Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі 4238
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця 39585
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 5522
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208286
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12190 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280596
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20575 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10787
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71019