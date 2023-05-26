Збірна України назвала склад на матчі Золотої Євроліги

Джерело - volleyball.uа.
Головний тренер жіночої збірної України Іван Петков визначився із заявкою на матчі групового раунду Золотої Євроліги 2023.
Склад жіночої збірної України з волейболу:
Зв’язуючі: Дар'я Шаргородська (СК Прометей), Вікторія Олійник (Бекешчаба Угорщина);
Ліберо: Кристина Нємцева (СК Прометей), Аліка Луценко (Аланта);
Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (СК Прометей), Анастасія Маєвська (СК Прометей), Уляна Котар (СК Прометей), Ксенія Пугач (ЛП Вієсті Фінляндія);
Догравальниці: Олександра Міленко (СК Прометей), Євгенія Хобер (СК Прометей), Маргарита Гейко (Збірна України U-17), Юлія Димар (Стелла, Франція);
Діагональні: Вікторія Даньчак (СК Прометей), Анастасія Крайдуба (Ополе, Польща).
Груповий етап турніру пройде з 27 травня по 15 червня. Українські волейболістки зіграють у групі С проти команд Франції та Угорщини. До фінальної частини Золотої Євроліги вийде одна збірна з кожної групи.
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