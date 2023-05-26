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На Тернопільщині на санній трасі загинула дев'ятикласниця

На санній трасі смертельно травмувалася дев’ятикласниця
Сьогодні 16:54 387 0
На Тернопільщині на санній трасі загинула дев'ятикласниця

Джерело - Чемпіон.

На території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту загинула дев'ятикласниця.

Про це повідомили у  Нацполіції.

Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев'яної дошки і травмував спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними з життям.

Трагедія трапилась під час тренувань, які проходили під наглядом тренера закладу.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Відзначимо, що санна траса в Кременці – єдина дерев’яна траса в Україні. Її довжина – 1 кілометр 157 метрів. 

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