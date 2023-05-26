sdy: Міністерство молоді та спорту зробило дуже негарно

Український гравець прокоментував потрапляння в список Міністерства молоді та спорту

Джерело - Чемпіон.

Капітан Monte Віктор "somedieyoung" Оруджев відреагував на потрапляння до списку спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.

Про це гравець у CS:GO написав у телеграм-каналі.

"Коротко кажучи, два місяці не бувши дома я хочу вже здохнути. Міністерство молоді та спорту зробило дуже негарно, але це не змінить нашої любові до України ніяк. При будь-якій можливості будемо прославляти наш народ і нашу країну. Дограю цей сраний челенджер і нарешті побачу рідних.

Monte: Просимо вибачення у Міністерства молоді та спорту України

Якщо ми недостатньо робимо як організація і гравці, тоді не знаю хто робить достатньо (хоча цього ніколи не достатньо, доки ми не переможемо). Мейджор пропускати не можна було ніяк. Всім дякую за підтримку. Слава Україні", – сказав Оруджев.

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