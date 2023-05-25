Юніорська збірна України з дзюдо виступить на етапі Кубка Європи у Празі

Джерело - ijf.org.
У Празі (Чехія) 3-4 червня пройде черговий етап Кубка Європи з дзюдо серед юніорів.
Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF).
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На турнірі виступлять 388 спортсменів із 27 країн. Збірну України представлятимуть 38 дзюдоїстів: 26 хлопців та 12 дівчат.
Турнір у чеській столиці пройде без участі представників росії та білорусі.
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