Український альпініст вп'яте підкорив Еверест

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі — Еверест — з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.

Про це повідомила пресслужба United24.

Там зазначили, що це було найважче сходження на Еверест для Сипавіна. Попри аномальний холод та велику кількість снігу український прапор замайорів на висоті 8848,86 метра.

"Це сходження ми присвятили всім українцям та донорам, партнерам та амбасадорам United24. Ми вкотре хочемо показати, що немає нічого неможливого для тих, у кого є спільні мета та сила духу", - йдеться у повідомленні.

Валентин Сипавін – відомий український альпініст і льодолаз. Член збірних України з цих видів спорту. Віцечемпіон світу з льодолазання. Це його 5 сходження на Еверест.

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