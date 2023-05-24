Міжнародна федерація вітрильного спорту залишила відсторонення росіян і білорусів

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів до квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Усі члени ради Федерації вітрильного спорту, які представляли національні органи World Sailing, висловили свою точку зору. Було дуже чітка підтримка більшості стосовно збереження поточної позиції World Sailing щодо повернення до міжнародних змагань спортсменів та офіційних осіб з Росії та Білорусі. Рішення правління федерації залишається незмінним - квітень 2024 року є можливістю для спортсменів з російським або білоруським паспортом повернутися до міжнародних змагань як нейтральним спортсменам", - йдеться у повідомленні.