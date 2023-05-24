Омелянчик має три золоті медалі та одну срібну на чемпіонатах світу

Джерело - Intlgymnast.

Українка Оксана Омелянчик, а також Кодзі Гушікен з Японії та Мітч Гейлорд з США були офіційно включені до Міжнародної зали слави гімнастики.

Про це повідомляє Intlgymnast.

Це сталося під час гала-концерту, який відбувся в Оклахома-Сіті в суботу.

Омелянчик має три золоті медалі та одну срібну на чемпіонатах світу. Також на її рахунку одна золота, одна срібна і дві бронзові медалі чемпіонату Європи.

Це була 26-та церемонія включення до Міжнародної зали слави гімнастики. Протягом цього часу було відзначено понад 130 спортсменів із 22 країн.

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