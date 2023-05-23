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Нікітін, Кокошко та Кравчук завоювали медалі на турнірі з легкої атлетики

Сьогодні 13:48 163 0
Нікітін, Кокошко та Кравчук завоювали медалі на турнірі з легкої атлетики

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські легкоатлети здобули кілька нагород у континентальному турі під егідою Світової легкої атлетики поза форматом Діамантової ліги.

Про це повідомляє Суспільне.

Дмитро Нікітін посів друге місце у стрибках у висоту з результатом 2,20 метра, кращим за нього був тільки нідерландець Дауве Амелс - 2,23, третя сходинка у Вадима Кравчука - 2,17.

Роман Кокошко став срібним призером у штовханні ядра з результатом 20,41 м, поступившись чемпіону Європи 2018 року Міхалу Гаратику - 20,92.

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