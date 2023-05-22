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Феррарі можуть запросити Гамільтона в наступному сезоні

Італійці готові платити 7-кратному чемпіону світу 40 млн фунтів
Сьогодні 19:18 166 0
Феррарі можуть запросити Гамільтона в наступному сезоні
Фото: Getty Images
#Ferrari, #Льюїс Гамільтон, #Формула 1

Джерело - Daily Mail.

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон може продовжити кар’єру у Феррарі.

Про це повідомляє Daily Mаil.

Італійська команда готова укласти угоду на 40 млн фунтів стерлінгів. Президент компанії Джон Елканн уже тісно спілкується з Гамільтоном.

Наразі Феррарі всерйоз розглядає два варіанти, пов’язані із запрошенням Льюїса. Перший варіант - перехід Гамільтона в пару до Шарля Леклера з наступного сезону. У такому разі команду покине Карлос Сайнс.

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Другий варіант - пожертвувати Леклером заради підписання Гамільтона. У такому випадку Льюїс стане напарником Сайнса, а Шарль вирушить до Мерседесу, де виступатиме з Джорджем Расселлом.

Сам британець поки не прийняв остаточного рішення. Вирішальним може стати оновлення Мерседеса на Гран-прі Монако найближчими вихідними.

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