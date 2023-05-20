Романчук зійшов з дистанції на Кубку світу з плавання

Український плавець припинив виступ на четвертому колі дистанції.

Лідер збірної України з плавання Михайло Романчук зійшов з дистанції на етапі Кубка світу з плавання на відкритій воді, що проходить в італійському Гольфо-Аранчі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Романчук розпочав заплив у топ-3, поступово втративши лідируючі позиції. Тим не менш, перед четвертим колом український плавець займав дев'яте місце із незначним відставанням від лідерів.

На четвертому колі проміжного результату Романчука онлайн система не зафіксувала. А згодом, після запливу, український атлет виклав на своїй сторінці в Інстаграмі сторіз, на якому видно, як він тримається за обличчя після підйому з води на пірс.

"Це сталося на третьому колі, практично чотири кола пропливли. Був якийсь з італійців, хто точно - сказати не можу, адже їх було 33. Наслідки - ніякі, просто дуже болить ніс. Сподіваюся, щоб до вечора він не опух, і я зміг далі тренуватися та плавати. Мені незрозуміло, як це відбулося, бо я залишав вдосталь місця. Навіщо взагалі пхатися? Не було причини, це середина дистанції, все попереду", - сказав Романчук.

Переможцем Кубка світу в Гольфо-Аранчі став угорець Крістоф Разовські. На фініші дистанції він випередив італійця Домініка Ачеренцу на 2.50 секунди.

Раніше Романчук здобув третю ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі.