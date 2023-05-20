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Федерація фехтування України оголосила збір коштів на оскарження рішень FIE про допуск росіян

ФФУ просить допомогти покрити витрати
Сьогодні 15:19 153 0
Федерація фехтування України оголосила збір коштів на оскарження рішень FIE про допуск росіян

Джерело -  ФФУ.

Федерація фехтування України оголосила збір коштів на оскарження рішень Міжнародної федерації фехтування про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань у Спортивному арбітражному суді та Окружному суді Лозанни.

Про це повідомляє пресслужба ФФУ.

"Участь у судовому процесі проти FIE вимагає великих коштів, яких у Федерації не вистачає через економічну кризу в Україні, спричинену військовою агресією Росії проти України. Тільки CAS вимагає від нас сплатити 44 000 швейцарських франків як аванс на покриття витрат", - йдеться у повідомленні.

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