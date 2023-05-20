Мак-Грегор: Наприкінці року я повернуся в клітку

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може провести наступний поєдинок в кінці року.

Про це ірландець розповів порталу MMA Fighting.

"Це зроблено. Наприкінці року я повернуся в клітку. Я вже тренуюсь і готовий до роботи. Бій проти Майкла Чендлера буде оголошено під час трансляції The Ultimate Fighter, який вийде за кілька днів на ESPN. На той час, коли шоу закінчиться, ми матимемо дату і озвучимо її для фанатів", - сказав Мак-Грегор.