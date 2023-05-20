Мак-Грегор: Я б побився з Канело

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор хотів би провести бій з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом.

Про це ірландець розповів порталу MMA Fighting

"Я шульга. Джон Райдер - шульга, Біллі Джо Сондерс - шульга. У цих боях бачив способи його перемогти. Я знаю, на що здатний і бачив, що Канело стає слабшим. Я б побився з ним без жодних проблем", - сказав Мак-Грегор.