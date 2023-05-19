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Харлан: Повернення російських фехтувальників є пріоритетом FIE

Українка розповіла про повернення росіян до Олімпіади
Сьогодні 22:45 141 0
Харлан: Повернення російських фехтувальників є пріоритетом FIE
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація фехтування вирішила розділити олімпійську кваліфікацію Європейських ігор на два різні етапи.

Про це повідомила українка Ольга Харлан.

"FIE зробила це. Мабуть, повернення російських і білоруських фехтувальників до змагань не тільки можливе, але і є пріоритетом. Я займаюся фехтуванням 23 роки, це моя п’ята олімпійська кваліфікація. Жодного разу не змінювали критерії кваліфікації з будь-яких причин лише для однієї країни.

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Отже, ось що станеться. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, будь ласка, будьте обережні. Комітет FIE вирішив розділити Європейські ігри на два різні змагання. Командні змагання будуть частиною олімпійської кваліфікації, тим часом як індивідуальні змагання будуть перенесені в іншу країну, іншу подію, інший час. У жовтні.

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Таке рішення ніколи раніше не приймалося, і це абсолютна неповага до спортсменів. Якщо вони заморозять всю континентальну конкуренцію, жоден спортсмен не матиме шансу отримати або втратити очки до чемпіонату світу. Це величезна перевага для тих, хто може вийти з топ-16, і величезний недолік для тих, кого можна замінити, щоб це зробити.

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Немає сенсу говорити про те, наскільки несправедливо було б, якщо тільки європейські спортсмени не матимуть шансу взяти очки перед чемпіонатом світу. І останнє, але не менш важливе: кожен спортсмен і тренер знає, що підготовка до Олімпійських ігор починається задовго до них. Якщо змінити розклад одного змагання, буде змінено всю програму. Це несправедливо щодо спортсменів, тренерів, фізичної підготовки.

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Канікули та відпочинок змінюватимуться, а кожен олімпійський спортсмен знає, як важливо відпочивати та заряджатися енергією. Це пріоритет одному й неуважність до решти. Я сподіваюся, що ви, друзі, добре задумаєтесь над цим і не будете боятися поділитися своїм розчаруванням і думкою з ким-небудь. Зі своїми тренерами та національними федераціями", - сказала Харлан.

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

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