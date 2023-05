Monte програли GamerLegion вилетіли з BLAST Paris Major 2023

Українська команда Monte поступилися GamerLegion у чвертьфіналі BLAST Paris Major 2023.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь європейського клубу.

Для Monte це був перший виступ у межах Мейджор-турнірів.

Our journey on this Major has come to an end.



Thank you for your support! We tried our best to give you unforgettable emotions. We hope we have met your expectations.



A new page in the team's history awaits us next. It will be even more interesting.



See you very soon… pic.twitter.com/EW6q48vZF4